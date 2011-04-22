-BURSASPORLU TARAFTARLARI POLİS ENGELLEDİ BURSA (A.A) - 21.04.2011 - Bursa'da, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) bazı bağımsız milletvekili adaylarının adaylıklarının iptaline ilişkin kararını bahane ederek basın açıklaması yapan BDP'lilere müdahale etmeye çalışan Bursasporlu bazı taraftarları polis engelledi. YSK'nın kararını protesto etmek için BDP Bursa İl Başkanlığının önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, Santral Garaj Kent Meydanı'na kadar yürüdü. BDP il yönetim kurulu üyelerinden Ayla Yıldırım, meydanın önünde polisin yoğun güvenlik önlemleri altında basın açıklaması yaptı. Yıldırım konuşmasını tamamladığı sırada Bursaspor taraftarı yaklaşık 40 kişi alana gelerek gruba müdahalede bulunmak istedi. Taraftarlar, terör örgütü ve elebaşı aleyhine slogan attı. Polis ekipleri, taraftar grubuna müdahale ederek olay yerinden uzaklaştırdı. Gruptan bazı kişiler, yaklaşık 500 metre mesafedeki il başkanlığı binasına götürüldü, bazıları ise dağıldı. Bursasporlu taraftarlar, uzun süre polis gözetiminde Kent Meydanı'nda bekletildi. Bu arada, ''Teksas tribünü'' lideri Selim Kurtulan'ın gözaltına alınması için polis telsizinden anons yapıldı. BDP Bursa İl Başkanlığının önünde güvenlik önlemleri devam ediyor.