-BURSASPORLU YÖNETİCİLERE TAHLİYE BURSA (A.A) - 22.06.2011 - Bursaspor ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İkinci Başkan Haluk Özkıyıcı, Kulüp Genel Müdürü Osman Nuri Biçer ve eski ikinci başkan Osman Çelik, 1. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararının ardından cezaevinden serbest bırakıldı. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinin, tahliye kararı ve işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklu bulunduğu Bursa H Tipi Cezaevi'nden serbest bırakılan Osman Çelik, cezaevinden çıkarken ağlayarak, ''Bursaspor'un parasını yiyenlerin Allah belasını versin'' dedi. Gözyaşlarını tutamayan Özkıyıcı da ''Açıklama yok arkadaşlar'' ifadesini kullandı. Biçer ise gazetecilere, ''Arkadaşlar bizim başka memleketimiz yok. Biz Bursalıyız. İçerideki hapishane şartları malum. Biz, Bursaspor için mücadele ediyoruz'' dedi. Çelik, Özkıyıcı ve Biçer, daha sonra kendilerini karşılamaya gelenlerin araçlarına binerek cezaevinden ayrıldılar. Bu arada, rahatsızlığı nedeniyle Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tutulan ve tahliye talebi mahkemece kabul edilen Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı'nın da serbest bırakılması bekleniyor.