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Spor

BURSASPORLU YÖNETİCİLERE TAHLİYE BURSA (A.A)

22 Haziran 2011 20:22

-BURSASPORLU YÖNETİCİLERE TAHLİYE BURSA (A.A) - 22.06.2011 - Bursaspor ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı, İkinci Başkan Haluk Özkıyıcı, Kulüp Genel Müdürü Osman Nuri Biçer ve eski İkinci Başkan Osman Çelik'in tahliyelerine yönelik talep Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Alınan bilgiye göre, Yazıcı, Özkıyıcı, Biçer ve Çelik'in avukatları, müvekkillerinin tutuklanma kararının kaldırılması yönünde 3. Sulh Ceza Mahkemesine itirazda bulunmuşlardı. Tutuklama kararını veren 3. Sulh Ceza Mahkemesi, itirazla ilgili olarak dosyayı bir üst mahkeme olan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Dosyayı inceleyen Mahkeme Başkanı Ali Rıza Bir, 4 kişinin tutuklanmalarına ilişkin itirazı kabul ettiklerini ve tahliyelerine karar verdiklerini bildirdi. Tahliye kararının ardından 4 zanlının yakınları, adliyede büyük sevinç yaşadı. Yazıcı, Özkıyıcı, Biçer ve Çelik'in işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu akşam saatlerinde tahliye olacakları belirtildi.

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