-BURSASPORLU YÖNETİCİLER TUTUKSUZ YARGILANACAK BURSA (A.A) - 12.05.2011 - Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesinde çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan Bursaspor'un yöneticisi Öztürk Yazıcı, Genel Müdürü Osman Nuri Biçer ile kulüp çalışanı Sedat Ş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Akşam saatlerinde Bursa Adliyesine sevk edilen ve Cumhuriyet Savcılığınca ''Suç örgütüne bilerek, isteyerek yardım etmek, korku panik yaratacak şekilde tehdit etmek'' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderilen Bursaspor'un Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Yazıcı, Genel Müdürü Osman Nuri Biçer, kulübün bilet-tribün yerleşim sorumlusu Sedat Ş, ifade verdi. Yazıcı, hakkındaki iddiaları reddederek karşılaşmadan 3 gün sonra bir gazetecinin, kendisini telefonla arayarak, bedelsiz biletlerle ilgili bir soru yönelttiğini söyledi. Kendisinin de konuyla ilgisinin olmadığını, araştıracağını söylediğini anlatan Yazıcı, şunları kaydetti: ''Sonrasında internetten bir dizi araştırma yaptım. Birçok kulübün bedelsiz bilet dağıttığını, ama 'yeni çıkan yasada bunun bir müeyyidesinin olup olmadığını bilmediğimi' söyledim, hatta gazeteci arkadaştan, bu haberi benim ağzımdan yazmamasını istedim. Ertesi gün gazetede, 'Kanunsuz suç olmaz' başlığı altında bir haber çıkmış. Ben bir avukat olarak, Osman Nuri Biçer ve Sedat Ş'nin gözaltına alınmalarının ardından, Asayiş Şubesine gittiğimde polisler beni telefonla aradılar, orada gözaltına alındım.'' Hakimin, ''(Suç örgütüne yardım ettiğiniz, korku tehdit yaratacak şekilde tehditlerde bulunduğunuz) iddiaları var. Bunun için ne diyeceksiniz?'' sorusuna Öztürk Yazıcı, ''Ben bugüne kadar hep tam tersini yaptım. Hatta amigolardan çok uzak duran, en mesafeli olan benim. Aklıselim bir insanım. Tribün liderlerinden bir Selim'i bilirim, onu da cumhurbaşkanının huzuruna çıktığı için biliyorum'' yanıtını verdi. Biçer ise Bursaspor Kulübünde 2007'den beri görev yaptığını ifade ederek ücretsiz biletlerin sadece Beşiktaş maçına özgü olarak basıldığını belirtti. Osman Nuri Biçer, Beşiktaşlı taraftarlara ayrılan bölümde olay çıkmaması için söz konusu biletlerin çeşitli kurum ve kuruluşlara dağıtıldığını belirterek, ''Burada sadece jandarma ve bir sponsor firma, davetiyeleri almadı. Biz geçen sene takım halinde şampiyon olurken, taraftarımız da 'fair-play ligi'nde şampiyon olmuştu. Bunda Kulüp Genel Müdürü olarak benim de katkım varken, nasıl böyle bir hareketin içinde olurum?'' dedi. Diğer zanlı Sedat Ş. de taraftarlara kesinlikle ücretsiz bilet vermediklerini, bilet dağıtılan yerlerin hepsinin kayıtlı olduğunu söyledi. Zanlıların avukatları da müvekkillerinin mağdur durumda olduklarını, serbest bırakılmalarının talep ettiler. Duruşma sonunda zanlılar, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Duruşmayı, Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Haluk Özkıyıcı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda yönetim kurulu üyesi ve kulüp çalışanları da izledi.