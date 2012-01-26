-Bursasporlu Vederson'un adliyede ifade vermesi BURSA (A.A) - 26.01.2012 - Futbolda şike iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede adı geçen Bursaspor'un sol kanat oyuncusu Gökçek Vederson'un avukatı Özgür Alparslan Sümer, ''Vederson ifadesinde, eski takım arkadaşı Fenerbahçeli Alex ve sarı-lacivertli yöneticilerin kendisine şike veya teşvik primi teklifinde bulunmadığını söyledi. Sümer, gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolda şike iddialarına ilişkin hazırlanan ve özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin sanıkları arasında yer alan müvekkili Gökçek Vederson'un bugün, talimatla Bursa Adliyesine gelerek 3. Ağır Ceza Mahkemesinde ifade verdiğini hatırlattı. Vederson'un ifadesini Türkçe verdiğini, takıldığı durumlarda kendisinin ve tercümanının devreye girdiğini dile getiren Sümer, şunları söyledi: ''Vederson ifadesinde, eski takım arkadaşı Fenerbahçeli Alex ve sarı-lacivertli yöneticilerin kendisine şike veya teşvik primi teklifinde bulunmadığını söyledi. Alex ile sık sık telefonda görüştüğünün anımsatılması üzerine Vederson, 'Alex benim yakın arkadaşım. Ailece görüşüyoruz. Hatta her maç öncesi birbirimizi telefonla arar başarılar dileriz. Konuşmalarımızda hiç şike ve teşvik konuları geçmedi' yanıtını verdi. Vederson, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kardeşi ve Fenerbahçe yöneticisi Ali Yıldırım ile yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgili soruyu da 'Fenerbahçe'den hala alacağım var. Şampiyonluk pirimi alacağım duruyor. Bu alacağımla ilgili zaman zaman yöneticilerle telefonla görüşüyorum. Bu görüşmelerde de sadece alacağımla ilgili konular konuşuldu. Şike ve teşvik konularıyla bir ilgim yok' diye cevapladı. Vederson ifadesini talimatla verdi ve bir daha ifade için İstanbul'a gitmesine gerek yok.''