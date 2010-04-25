Bursasporlu ve Karşıyakalı taraftarlar birbirine girdi

T24 -

İtfaiye ıslatmayınca koltukları yaktılar

Alınan bilgiye göre, deplasmandaki Galatasaray-Bursaspor maçını izlemek üzere İstanbul'a giden Bursasporlu taraftarlar ile Kocaelispor maçı için İzmir'den gelen Karşıyakalılar, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir alışveriş merkezinin yakınlarında karşılaştı.Taraftarlar arasında başlayan sözlü atışmalar kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraftarlar arasındaki kavgaya polis ekipleri mücadele etti.Kavga sırasında yaralanan Bursasporlu bir taraftar, Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri, olayı sakinleştirdikten sonra iki takımın taraftarlarını otobüslerine bindirerek, İstanbul ve Kocaeli'ye gönderdi.İzmit İsmetpaşa Stadyumu'ndaki karşılaşma öncesi, sıcaktan bunalan Karşıyaka taraftarları itfaiye ekiplerine, "Yangın var, yangın var biz yanıyoruz" tezahüratıyla seslendi.İtfaiyenin karşılık vermemsi üzerine bazı taraftarlar koltukları ateşe verdi. Bunun üzerine itafiye ekipleri çıkan küçük çaplı yanıgını söndürürken, Karşıyaka taraftarını da serinletti.