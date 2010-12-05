-BURSASPORLU ÜÇ TARAFTAR BIÇAKLANDI İSTANBUL (A.A) - 05.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılacak maç için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Fiyapı İnönü Stadında saat 14.00'te başlayacak maçı yaklaşık 7.5 yıl sonra konuk Bursaspor taraftarının da izleyecek olması nedeniyle karşılaşma öncesinde stat çevresinde polis sıkı önlemler aldı. Bursaspor taraftarlarının yer alacağı eski açık tribünün önünde geniş barikatlar oluşturan polis, bu bölgeye Beşiktaşlı taraftarların girişine izin vermedi. Kendilerine 1600 kişilik yer ayrılan Bursasporlu ilk taraftar grubunun tribüne girişi sırasında, stat dışında bekleyen çok sayıda Beşiktaşlı taraftar, yeşil-beyazlı takım aleyhine küfürlü tezahürat yaptı. Bursasporluların da aynı şekilde karşılık vermesi üzerine polis, biriken Beşiktaşlı taraftarları uzaklaştırarak, olası gerginliği önlemeye çalıştı. -TARAFTARLAR ARASINDA KAVGA- Bursasspor taraftarlarının eski açık tribünün dış kısmına alınmasıyla birlikte Beşiktaş yönünden gelen siyah-beyazlı taraftarların bir bölümü barikatları aşarak, yeşil-beyazlı taraftarların bulunduğu bölüme doğru hareketlendi. İki takım taraftarları arasında kavga yaşanırken, güvenlik güçleri biber gazı sıkarak taraftarları uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada iki Bursaspor taraftarının bıçakla yaralandığı görülürken, güvenlik güçleri bazı taraftarları gözaltına aldı. Yaralanan taraftarlar bir süre sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, tribünde Bursasporlular içinde yer alan bir taraftar da bıçakla yaralandığı için saha içine alınıp sedyeye konuldu ve ambulansla hastaneye götürüldü. Diğer yandan, iki takım taraftarları tribünlere girdikten sonra da birbirlerine küfürlü tezahüratlar yaptı. -TÜNELDEN GELDİLER- Bursaspor taraftarları 18 otobüsle Fiyapı İnönü Stadına gelirken, otobüsler protokol tribününün arka kısmındaki tünelin çıkışında durduruldu. Taraftarlar, tünelden üstleri arandıktan sonra eski açık tribünün ön kısmına alındılar. Güvenlik çemberi içinde eski açık tribünün önüne getirilen taraftarlar, ikinci bir aramanın ardından tribüne girdiler. Bursaspor taraftarlarının gelişi sırasında yollar trafiğe kapatılırken, bazı sürücüler kornalar çalarak durumu protesto etti. Bu arada otobüsten inen bazı taraftarların üzerinde kesici aletler bulunurken, bu taraftarlar gözaltına alındı. Bu arada bazı Beşiktaşlı taraftarların, yıllar sonra bir maç için İnönü Stadı yakınında sabahladıkları öğrenildi.