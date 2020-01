Bursasporlu Titi: "Yabancıların gelmesi önemli bir fırsat"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR\'un Brezilyalı oyuncusu Titi, yabancı sınırlamasına ilişkin, \"Yabancı oyuncuların gelmesini ya da yabancı hocaların gelmesini önemli bir fırsat olarak görüyorum.Türk oyuncular da bu fırsattan yararlanıp daha fazla kendilerini geliştirebilirler\" dedi.

Bursaspor\'un tecrübeli savunma oyuncusu Titi, yeşil beyazlı ekibin bugünkü antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Milli aranın kendileri için güzel bir mola olduğunu belirten deneyimli savunmacı, \"Şu anda enerjimizi geri topluyoruz. Aynı zamanda milli takımlarını temsil eden oyuncularla da gurur duyuyoruz. Aynı zamanda şu an çalışmalarımızın karşılığını alabilmek için önemli bir dönem\" dedi.

\"Her hafta, takım olarak gelişmek için bir fırsat\" ifadesini kullanan Titi, \"Geçen hafta beraberlikte iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Tabii ki daha iyi bir durumda ve daha iyi bir pozisyonda olmak isterdik. Ama her takım olarak en iyisini vermeye, daha yukarılara gelmeye çalışıyoruz\" diye konuştu.

\"ÖNEMLİ BİR ADIM\"

Türk futbolunun gündemindeki yabancı sınırlanmasına ilşkin de görüşlerini bildiren Titi şunları söyledi: \"Ben yabancı oyuncuların ve hocaların gelmesini \'ki şu anda bizim hocamız da bir yabancı\' önemli bir fırsat olarak görüyorum. Yeni bir kültür tanımak yeni bir dil tanımak, yeni bir çalışma tarzı tanımak açısından herkes için büyük bir fırsat. Aynı zamanda Türk oyuncular da bu fırsattan yararlanıp daha fazla kendilerini geliştirebilirler ve Türk futbolunun gelişmesi için de önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.\"

ERTUĞRUL ERSOY\'A ÖVGÜLER

Son maçlarda takımda şans bulan Ertuğrul Ersoy\'u da değerlendiren Titi, \"İyi bir çocuk, çocuk da demek istemiyorum aslında çünkü şimdiden çok tecrübeli bir oyuncu. Çok büyük bir potansiyele sahip ve doğru yolda olduğuna inanıyorum. Şu anda Ümit Milli Takımda da bizi temsil etmesinden dolayı gurur duyuyorum. İnanılmaz potansiyeli olan, inanılmaz bir oyuncu\" şeklinde konuştu.

