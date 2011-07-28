-BURSASPORLU TARAFTARLARDAN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ BURSA (A.A) - 28.07.2011 - Bursasporlu taraftarlar, takımlarının UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Belarus'un FC Gomel takımı ile yapacağı maç öncesi, tutukluluk hali süren arkadaşlarına destek için protesto yürüyüşü yaptı. Altıparmak'taki taraftar derneği binası önünde toplanan ve büyük bir çoğunluğu siyah kıyafet giyen yaklaşık bin 500 taraftar, sloganlar atarak Atatürk Stadı önüne geldi. Taraftar grubu adına konuşan Fatih Öğreten, bugünü ''sevgililerin uzun süreli ayrılıktan sonraki buluşma günü olarak gördüklerini'' söyledi. Bursaspor ile buluşmalarına rağmen, içlerinin buruk, sevinçlerinin yarım ancak başlarının hiç olmadığı kadar dik olduğunu ifade eden Öğreten, ''Yıllardan beri anlatmaya çalıştığımız için gün yüzüne çıkmasından, şampiyonlukların hangi yollarla, hangi şartlarla ve hangi oyunlarla kazanıldığını sadece biz değil Türkiye, hatta tüm dünya umarız anlamıştır'' dedi. ''Biz şampiyonluk yolunda dahi 'Şampiyon; güzel ve masum demek. Tıpkı annem gibi'' pankartı gölgesinde yürütük ve fair-play ödülünü de taraftar bazında alarak 'ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün'' felsefesine sadık kaldık'' kaldık diyen Öğreten ''Fakat ne yazıkki yine bugünlerde adaletin eşit olarak uygulanmadığına şahit olmaktayız. Bursa-İnönü-Kadıköy üçgeninde yaşanan benzer olaylar karşısında gösterilen farklı tepkiler ve uygulamalar, bizim adalete olan inancımızı zedelemektedir'' şeklinde konuştu. Beşiktaş ile deplasmanda oynanan maçta saha dışında savunmasız Bursaspor taraftarlarını yaralamaya kadar varan şiddet ve saldırılar olmasına rağmen ve bunun üstüne Bursaspor'a 2 maç ceza verildiğini dile getiren Öğreten, ''Yaşananları göz önüne almadan tek taraflı kararlar sonucu ortaya çıkan ve hiçbir Bursalı'nın istemediği olaylar yüzünden yaklaşık 3 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Bursasporlu kardeşlerimizin, bugün yanımızda olmaması ve daha ne kadar ayrı kalacağımızın belli olmaması, tıpkı şu an üzerimizde bulunan tişörtlerin rengi gibi gönlümüzü karartmaktadır'' diye konuştu. Halen tutuklu olan taraftar grubu lideri Selim Kurtulan'ın eşi Özlem Kurtulan da yargılanma sürecinin biran önce tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Grup daha sonra sloganlar atarak olaysız bir şekilde dağıldı.