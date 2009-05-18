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Spor

Bursasporlu taraftarlardan Egemen'e tepki

18 Mayıs 2009 15:41

Bursasporlu taraftarlar, dün akşam oynanan ve ev sahibi Trabzonspor'un uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 kazandığı maçın ardından abartılı sevinç yaşadığını iddia ettikleri Egemen Korkmaz'a tepki gösteriyor.

Taraftarlarca oluşturulan internet sitelerinin maçla ilgili forum bölümlerinde Egemen'e tepki gösteren yeşil-beyazlı taraftarlar, Trabzonspor'da Bursa'nın plakası olan "16" numaralı formayı giyen Egemen'in forma numarasını değiştirmesini istiyor.

Taraftarlar, yorumlarında, takımlarının Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki mücadeleden memnun olduklarını ifade ederken, maç sonrası oğlunu omuzlarına alarak sahada kolbastı oynayan, daha sonra da taraftarların isteği üzerine "3'lü" diye tabir edilen tezahüratı yaptıran Egemen Korkmaz'ın asıl tepkiyi gelecek sezon Bursa'da yapılacak maçta göreceğine yer verdiler.

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