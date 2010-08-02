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Spor

BURSASPORLU TARAFTARLARDAN DOSTLUK ÇAĞRISI BURSA (A.A)

02 Ağustos 2010 20:18

-BURSASPORLU TARAFTARLARDAN DOSTLUK ÇAĞRISI BURSA (A.A) - 02.08.2010 - Bursasporlu taraftarlar, Bursaspor ile Trabzonspor arasında 7 Ağustos Cumartesi akşamı İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç için ''dostluk çağrısı'' yaptı. Bursasporlu taraftarlar, yaptıkları ortak açıklamada, geçen sezon biri Turkcell Süper Lig, diğeri de Fortis Türkiye Kupası şampiyonu olan Bursaspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın iki takım taraftarlarınca da ''şölen'' havasına dönüştürülmesi gerektiği bildirildi. ''İlk kez iki Anadolu takımı İstanbul'da Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek'' denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:   ''Bir yanda 2009-2010 sezonunu zirvede tamamlayarak, tarihindeki ilk lig şampiyonluğuna ulaşan ve Anadolu'ya 27 sene sonra şampiyonluk getiren Bursaspor, diğer yanda geçen sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor. Yıllardır İstanbul hegemonyasına başkaldırmış, Türk futbolunun temelini oluşturan iki önemli camianın karşılaşacağı Süper Kupa finalinde İstanbul dükalığına son verişin çığlıkları İstanbul Olimpiyat Stadı'ndan tüm İstanbul'u saracak. Son kupa olan Süper Kupa yine Anadolu'nun olacak. Önce Bursaspor başkanı, yönetim kurulu ve daha sonra Trabzonspor Kulübü'ne sesleniyoruz; gelin, geçtiğimiz yıl İstanbul'un elinden alınan iki büyük kupayla gövde gösterisi yapalım. Maç öncesi seremonide Süper Kupa'nın yanında Lig Kupası ve Türkiye Kupası da yer alsın. 3 kupa ile Anadolu'nun iki büyüğü mesaj versin.''

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