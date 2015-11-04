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Spor

Bursasporlu Serdar Aziz Inter yolcusu mu?

Serdar Aziz'in de İtalya'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi

04 Kasım 2015 18:43

Roberto Mancini'nin çalıştırdığı Inter'in transfer gündeminde, bir Türk futbolcu olduğu iddia edildi. Sezon başında Galatasaray'dan Felipe Melo ve Alex Telles'i transfer eden İtalyan hocanın, devre arasında da Bursasporlu Serdar Aziz'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

İtalyan basını, Inter Kulübü'nün, Bursasporlu Serdar Aziz'in transferi için harekete geçtiğini ve oyuncuyla temas kurduğunu yazdı.

Devre arasında deneyimli stoper için teklifini yapacak olan Inter yönetiminin, bu transferi bitirmek için kararlı olduğu ifade edildi. Serdar Aziz'in de İtalya'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

Transfer gerçekleşirse Serdar Aziz, sezon başında Galatasaray’dan alınan Felipe Melo ve Alex Telles ile birlikte forma giyecek. Milli oyuncu ayrıca, Hakan Şükür, Emre Belözoğlu, Okan Buruk, Ümit Davala'nın ardından Inter'e imza atan 5. Türk futbolcu olacak.

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