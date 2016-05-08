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Spor

Bursasporlu Sercan Yıldırım, kaza yaptı

Sercan Yıldırım, 2010 yılında üçüncü kez girdiği ehliyet sınavında başarılı olmuştu

08 Mayıs 2016 20:44

Bursaspor'un golcü futbolcusu Sercan Yıldırım, bu sabah kendi kullandığı otomobille yoldan çıkarak refüje girdi. Araçta hasar meydana gelirken, Sercan Yıldırım, kazayı yara almadan atlattı. Galatasaray'a transfer olmadan önce ehliyetsiz kullandığı son model spor otomobili ile 260 kilometre hız yapmasıyla gündeme gelen Bursaspor'un golcüsü Sercan Yıldırım, 2010 yılında üçüncü kez girdiği ehliyet sınavında başarılı olmuştu.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Yıldırım'ın kullandığı aynı zamanda elektrikli de olan 16 NNT 88 plakalı lüks otomobil, bu sabah merkez Nilüfer İlçesi Küçük Sanayi Kavşağı'nda yoldan çıkarak refüje girdi. Bariyere çarparak duran otomobilde bulunan Yıldırım, kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası araçtan inen ve cep telefonuyla yardım isteyen Yıldırım, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince muayene edildi. Yıldırım'ın aracı da çekici ile kaldırıldı.

Bursaspor'un başarılı golcüsü Sercan Yıldırım, en son 17 Nisan'da Bursa'da oynanan Akhisar maçında forma giymişti. Yıldırım, Kayseri, Galatasaray ve Osmanlıspor maçlarında sakatlığı nedeniyle takımında yer alamamıştı.

 

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