Bursasporlu oyuncular 3 puan için İstanbul'a gitti

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Süper Lig\'in 11\'inci haftasında yarın Kasımpaşa\'nın konuğu olacak olan Bursaspor\'da oyuncular, deplasmanda kazanmak istediklerini ve moralli olduklarını dile getirdi.

Yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Bursaspor\'da bu maçın hazırlıkları tamamlandı. Öğle saatlerinde yapılan antrenmanda çabukluk ve pas çalışması yapan yeşil beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı. Antrenmanın ardından Bursaspor kafilesi, karayoluyla İstanbul\'a hareket etti.

MİKEL AGU: \"KOLAY OLMAYACAK\"

Hareket öncesinde açıklamalarda bulunan Bursasporlu oyuncular ise, İstanbul deplasmanına 3 puan için gittiklerini söyledi. Son dönemlerin formda ismi Mikel Agu, \"Bizim için kazanmamız gereken bir maç Kasımpaşa maçı kolay olmayacak ama bence maçı kazanacak kalitede oyuncu grubuna sahibiz. En iyi oyunumuzu ortaya koymaya odaklandık ve iyi bir sonuçla evimize döneceğiz\" dedi.

ERTUĞRUL ERSOY: \"MUTLUYUZ\"

Yeşil beyazlı ekibin bir diğer oyuncusu Ertuğrul Ersoy ise, \"Mutluyuz, keyfimiz yerinde. Motivasyonumuz yüksek. Son 3 haftalık periyotta iyi skorlar elde ettik. Kasımpaşa deplasmanına da galibiyet için gidiyoruz. Yenebileceğimiz de bir takım. Ligde yenemeyeceğimiz bir takım olduğunu düşünmüyorum. İnşallah galip gelip taraftarımızı mutlu ederiz\" diye konuştu.

AZİZ BEHICH: \"KASIMPAŞA İYİ BİR TAKIM\"

Savunma oyuncusu olmasına karşın attığı gollerle öne çıkan Aziz Behich, \"Kasımpaşa iyi bir takım. Sezona onlar da iyi başladı. Bizi deplasmanda zor bir maç bekliyor ama geçen haftanın performansını sürdürmek istiyoruz deplasmanda ve inşallah Bursa\'ya 3 puanla dönebiliriz\" ifadelerini kullandı.

FURKAN SOYALP: \"MORALLERİMİZ YERİNDE\"

Takımın genç oyuncularından biri olan Furkan Soyalp de şu sözleri söyledi:

\"İç sahadaki güzel galibiyetlerimizden dolayı morallerimiz yerinde. Milli takım arasına da mutlu girmek istiyoruz. Geçen Milli takım arasındaki Kayserispor maçından sonra bir hayli üzülmüştük. O yüzden bu milli takım arasında daha mutlu girip en azından bu arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. Puan sıralamasında da üst sıralar adına bizim için 3 puan çok iyi olacak. 3 puan için gideceğiz.\"