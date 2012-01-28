-Bursasporlu kadın ve çocuk taraftarlardan karşılaşmaya büyük ilgi BURSA (A.A) - 28.01.2012 - Bursaspor'un Galatasaray ile oynadığı maça yeşil-beyazlı bayan ve çocuk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği ceza nedeniyle erkek taraftarların izleyemediği maçta, tribünlerde yaklaşık 15 bini aşkın bayan ve çocuk taraftar yer aldı. Bayan ve çocuk taraftarlar, tribünlerde ilginç görüntüler oluştururken yeşil-beyazlı futbolculara da tezahüratlarıyla destek verdi. Maç için stat kapıları saat 16.00'da açılırken, erken saatlerden itibaren stat çevresine gelen kadın ve çocuk taraftarlar, kapıların açılmasıyla birlikte tribünlere giriş yaptı. Kadın ve çocuk taraftarlar, takımlarına çalınan şarkılar eşliğinde destek verdi. Stat görevlileri de kadın ve çocukların hoşuna gidecek müzikleri yayınlamayı tercih etti. Kadın ve çocuk taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan futbolcuları tribünlere çağırdı. Futbolcular da bu talebi karşılıksız bırakmadı. Yeşil-beyazlı futbolcular, sahaya çıktıklarında kadın taraftarlara karanfil attı. Teksas diye adlandırılan bölümdeki kadın taraftarlar da, ''Teksas burada dimdik ayakta'' diye tezahürat yaptı. -İlginç tezahüratlar- Kadın taraftarlar maç sırasında ilginç tezahüratlar yapmaktan da geri kalmadı. ''Tacı da biliriz ofsaytı da'' diye bağıran kadın ve çocuk taraftarlar, ''Şampiyon Bursa'', ''Bursaspor sen bizim her şeyimizsin'' diye de tempo tuttu. Kadın taraftarlar, tribünlerde ilginç pankartlar da açtı. Kapalı kale arkasındaki bir grup taraftar, ''Dünyada Türk olmak gibidir Türkiye'de Bursasporlu olmak'' yazılı pankart açtı. -Galatasaraylı kadın ve çocuk taraftarlar- Karşılaşmayı Galatasaraylı kadın ve çocuk taraftarlar da izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendilerine ayrılan bölünde takımlarına destek verdi. -Erkeklerden karşılama- Bursaspor'a verilen ceza nedeniyle maça giremeyen erkek taraftarlar ise takımlarını stat dışında karşıladı. Kapalı tribünün bulunduğu bölümde toplanan bini aşkın taraftar, takımlarını burada çoşkulu tezahüratlarla destekledi. Galatasaray'ı stada girerken ıslıklarla protesto eden taraftarlar, Bursaspor geldiğinde ise büyük coşku yaşadı. Meşaleler yakan taraftarlar futbolcuları yanlarına çağırdı. Yeşil-beyazlı futbolcular da taraftarlarının bu talebini karşılıksız bırakmadı. Taraftarlarının coşkulu tezahüratına futbolcular alkışlarla karşılık verdi. -Vederson'un yerine Stepanov- Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kart cezalısı Vederson'un yerine sol kanatta Stepanov'a şans verdi. Yeni transfer Sebastian Pinto yine ilk 11'de yer bulurken, Bangura ve Turgay oyuna girmek için yedek kulübesinde bekledi. -Sercan Bursa'da ilk kez Bursaspor'a karşı- Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Sercan Yıldırım, Bursa'da ilk kez eski takımına karşı forma giydi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sercan'ı bu maçta ilk 11'de sahaya sürdü. Sercan maç öncesi eski takım arkadaşlarıyla ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile hasret giderdi. -Ankaragücü unutulmadı- Bu arada Bursasporlu kadın ve çocuk taraftarlar karşılaşmanın 6. dakikasında Ankaragücü lehine tezahüratlarda bulunarak stattaki eski geleneği de sürdürmüş oldular.