-Bursasporlu Insua, Uruguay yolcusu -Arjantinli futbolcunun, Nacional Montevideo ile büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi BURSA (A.A) - 18.12.2011 - Vedat Yücebaş - Bursaspor'un Arjantinli futbolcusu Insua'nın, Uruguay kulübü Nacional Montevideo ile büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Bursaspor'un kulüp bulmasını istediği Federico Insua, kendisine Uruguay'da takım buldu. Nacional Montevideo kulübünün Insua ile prensip anlaşmasına vardığı, bu oyuncunun transferi konusunda da Bursaspor Kulübü ile temasa geçtiği belirtildi. Uruguay kulübünün Insua'yı devre arasında bedelsiz kadrosuna katmak istediği, Bursaspor Kulübü'nün ise Arjantinli futbolcuyu belli miktarda bonservis ücreti karşılığında satmak istediği kaydedildi. Görüşmelerin olumlu devam ettiği, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Insua'nın, ligin ikinci yarısında büyük ihtimalle yeşil-beyazlı takımın kadrosunda yer almayacağı gelen bilgiler arasında. Bu arada Insua, Bursaspor'un dün akşam Medical Park Antalyaspor ile oynadığı maçta 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı. (DAT-KAK)