Bursasporlu futbolcuyu tuvalete kilitlediler

T24 - Ziraat Türkiye Kupası'nda Bugsaşspor ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşmada çok ilginç bir olay yaşandı.

Bursaspor'un İsveçli orta saha oyuncusu Gustav Svensson, karşılaşmanın normal süresinin 0-0 bitmesinin ardından soyunma odasına gitti. İsveçli futbolcunun tuvalette olduğunu unutan görevli personel, tuvaletin kapısını kilitledi.

Svensson, tuvalette mahsur kalınca sesini kapıyı yumruklayarak duyurmaya çalıştı. Bu sırada soyunma odasına giden kaleci Harun Tekin, takım arkadaşının sesini duydu. Yedek kulübesine gidip kapının anahtarını alan Harun, İsveçli oyuncuyu mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Svensson'un, bu duruma hayli öfkelendiği gözlendi.