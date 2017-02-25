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Spor

Bursasporlu futbolcular, 4-0'lık Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası taraftarın saldırısına uğradı

Takım otobüsünü durduran taraftarlarla futbolcular arasında arbede yaşandı

25 Şubat 2017 11:00

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 yenilen Bursaspor kafilesini taşıyan otobüsü durduran yeşil-beyazlı taraftarlar, futbolculara saldırdı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul deplasmanı dönüşü bir grup yeşil-beyazlı taraftar, Osmangazi Köprüsü'nün Yalova tarafındaki gişelerinde teknik heyet ve futbolcuların bulunduğu takım otobüsünü durdurdu.

Kapıyı açtırıp içeri giren grup ile bazı futbolcular arasında arbede çıktı. Futbolculara hakaret eden taraftarlar ile takım kaptanlarından kaleci Harun Tekin ve birkaç oyuncu arasında yaşanan tekmeli yumruklu arbede yaklaşık 5 dakika sürdü. Bu sırada otobüsün ön camı kırıldı.

Daha sonra taraftarlar, futbolcular ve kulüp çalışanları tarafından güçlükle otobüsten indirildi. Olayın ardından teknik heyet ve oyuncular, jandarmaya başvurarak saldırganlardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine bazı taraftarların gözaltına alındığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri eşliğinde yoluna devam eden kafile, Bursa'ya gelerek Özlüce Tesisleri'ne arka kapıdan girdi.

Yönetime istifa çağrısı

Özlüce Tesisleri önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu, slogan atarak kulüp yönetimine istifa çağrısında bulundu.

Bir süre tesislerin önünde bekleyen taraftarlar, daha sonra dağıldı.

Polis ekipleri, tesisler ve çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

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