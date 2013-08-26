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Spor

Bursasporlu Enes tarihe geçti

Bursaspor 16 yaşındaki golcüsü Enes Ünal attığı golle, 'gol atan en genç isim' unvanını aldı

26 Ağustos 2013 12:33

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, 5 sezondur kazanamadığı Bursaspor deplasmanında sahadan yine 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maçta yeşil-beyazlıların tek golünü kaydeden Enes Ünal, Süper Lig tarihinde gol atan en genç isim unvanını kazandı. En çok bu unvanı 2007 yılında Batuhan Karadeniz kazanmıştı.

Bursa Atatürk Stadı'ndaki mücadelede Galatasaray, 44. dakikada Hamit'in mükemmel pasında Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçerken, Bursaspor 16 yaşındaki golcüsü Enes Ünal 74. dakikada attığı gol ile maçın skorunu tayin etti.  


STAT: Bursa Atatürk
HAKEMLER: Mustafa Kamil Abitoğlu (3) , Adil Sinem (3) , Mehmet Can Hanoğlu (3) 
BURSASPOR: Frey (2)-Şener (3), İbrahim Öztürk (3), Civelli (3),Taiwo (2)-Bellusch (4), Şamil (2) (Dk.71 Ferhat Kiraz 2), Murat Yıldırım (3), Batalla (3), Tuncay Şanlı (2) (Dk.71 Enes Ünal 3), Pinto (2) (Dk.84 Yasin)
GALATASARAY: Muslera (2)-Eboue (2), Gökhan Zan (3), Chedjou (2), Hakan Balta 2), Selçuk İnan (2) (Dk.81 Umut Bulut 1), Hamit (2) (Dk.84 Erman) , Melo (2), Sneijder (2), Drogba (2) (Dk.66 Emre 1) , Burak Yılmaz (2)
GOLLER: Dk. 44 Burak Yılmaz (Galatasaray), Dk.75 Enes Ünal (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Dk.21 Şamil, Dk.32 Civelli, (Bursaspor)

 

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