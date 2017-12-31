Bursasporlu Aziz Behich için resmi bir teklif yok

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) - Bursaspor\'un bu sezon öne çıkan oyuncularından Aziz Behich için, yeşil-beyazlı ekibe resmi bir teklif gelmedi. Trabzonspor\'un ise Aziz Behich\'i gündemine aldığı belirtildi.

Bursaspor\'da bu sezon performansıyla dikkat çeken oyunculardan biri olan Aziz Behich, transfer iddialarının da odağında yer aldı. Galatasaray\'ın ardından Trabzonspor\'un da ilgisinin söz konusu olduğu Aziz Behich için, \"Takımımızın önemli oyuncularından birisi\" ifadesini kullanan Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, şu an için Bursaspor\'a 27 yaşındaki oyuncu ile ilgili resmi bir teklifin gelmediğini belirtti. Ademoğlu ayrıca, takımın menfaatlerinin herşeyden üstün olduğunu ve teklif gelmesi halinde bu durumu Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yönetim kurulu olarak birlikte değerlendireceklerinin altını çizdi.

TRABZONSPOR\'UN İLGİSİ VAR

Trabzonspor cephesi ise, Aziz Behich ismini gündemine alırken, bu transfere ilişkin gelişmelerin Emmanuel Mas\'ın durumuna göre netleşeceği kaydedildi. Mas\'ın takımdan ayrılması durumunda yeni bir sol bek ihtiyacı doğacak olan bordo-mavili ekibe menajerler aracılığıyla Aziz Behich önerildi.

Aziz Behich - Hugo Rodallega takasının gerçekleşmesinin ihtimali ise oldukça düşük görünüyor zira Trabzonspor Rodallega\'yı kadrosunda tutmak istiyor. Bursaspor, geçtiğimiz sezon Hugo Rodallega\'yı transfer etmek için girişimlerde bulunmuş ancak sonuç alamamasının ardından deneyimli golcü Trabzonspor ile sözleşme imzalamıştı.

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