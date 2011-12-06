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Spor

Bursaspor'dan Vederson itirazı BURSA (A.A)

06 Aralık 2011 02:39

-Bursaspor'dan Vederson itirazı BURSA (A.A) - 06.12.2011 - Bursaspor Futbol Kulübü, futbolda şike iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede adı geçen, TFF'nin tebligatı üzerine Bursaspor-Eskişehirspor maçının takım kadrosundan çıkarılan futbolcusu Gökçek Vederson'la ilgili karara itiraz etti. Yeşil-beyazlı kulübün basın sözcüsü Ferruh Nayman, futbolda şike iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18/3. maddesi uyarınca ''spor müsabakalarını seyirden yasaklanma'' kararı verilen Vederson'la ilgili ''kararın düzeltilmesi'' konusunda gerekli girişimleri yaptıklarını duyurdu. Nayman, kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ''Yönetim Kurulumuzun, 5 Aralık 2012 tarihinde Özlüce Tesisleri'nde yaptığı toplantı, sportif gelişmelerle birlikte, takımımızın performansının değerlendirildiği, ayrıca maç günü ani gelişen ve şike soruşturması kapsamında iddianamenin açıklanmasının ardından futbolcumuz Gökçek Vederson'un tedbir amaçlı olarak Eskişehirspor maçında oynatılmaması sonrasında kulüp olarak izleyeceğimiz yolun ve yapılacak girişimlerin ele alındığı rutin bir toplantıdır'' ifadelerini kullandı.  Bu doğrultuda, şüpheli sıfatıyla iddianamede adı geçen Gökçek Vederson'un, Bursaspor Kulübü'nün lisanslı sporcusu olarak, bu haftadan itibaren takımdaki yerini alabilmesi açısından, başta TFF olmak üzere ilgili tüm kurumlar nezdinde gerekli itirazları ve başvuruları yaptıklarını dile getiren Nayman ''Spor otoriteleriyle birlikte tüm spor kamuoyunun ortak tepkisini çeken bu kararın düzeleceğine olan inancımızı belirtmek isteriz'' görüşünü iletti. -Takımın çizdiği inişli çıkışlı grafik- Toplantıda ayrıca, takımın bu sezon inişli çıkışlı çizdiği grafikle birlikte, pazar günü oynadıkları Eskişehirspor maçında aldıkları şanssız yenilginin de değerlendirildiğini anlatan Nayman şunları kaydetti: ''13 haftaya bakıldığında, yönetim olarak biz de takımımızın gerçek kapasitesini sahaya yansıtamadığını düşünüyor, ancak iyi sonuçlar almamızın önündeki engellerin aşılabilecek nitelikte olduğunu, her takımın sezon içinde böyle inişler sergileyebileceğini, yönetim, teknik heyet ve futbolcu kadrosu arasındaki karşılıklı güven ve ortak inancın, bizi en kısa sürede düzlüğe çıkarabilecek yeterlilikte olduğunu biliyoruz. Perşembe günü Ankara deplasmanında oynayacağımız Ankaragücü karşılaşmasını kazanarak, öncelikle özgüven problemini çözeceğimize yürekten inanıyoruz. Yönetim Kurulu toplantısı sırasında ayrıca, kulüp olarak karşı karşıya bulunduğumuz irili ufaklı çok sayıda sorunun çözümü noktasında gerekli fikir alışverişleri gerçekleştirilmiş ve somut çalışmalar başlatılmıştır. Bursaspor camiasının, iyi ya da kötü sportif sonuçların, saha dışı ve kurumsal olarak yapılan çalışmalardaki performansı etkilememesi adına hassasiyet gösterdiğimizi bilmesini ve taraftarımızın takımına destek vereceğinden kuşku duymadığımızı bilmesini istiyoruz.''

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