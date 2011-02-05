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Spor

BURSASPOR'DAN ''TİMSAH YÜRÜYÜŞÜ'' BURSA (A.A)

05 Şubat 2011 00:17

-BURSASPOR'DAN ''TİMSAH YÜRÜYÜŞÜ'' BURSA (A.A) - 04.02.2011 - Bursasporlu futbolcular, 2-1 kazanılan Sivasspor maçının ardından taraftarların isteği üzerine saha ortasında ''timsah yürüyüşü'' yaptı. Bursaspor, kümede kalma mücadelesi veren Sivasspor'u Miller'in 45+1 ve 88. dakikada attığı gollerle 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselirken alınan galibiyet taraftarları memnun etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte yeşil-beyazlı taraftarlar futbolcuları tribüne çağırdı. Taraftarların isteği üzerine ''timsah yürüyüşü'' yapan futbolcular daha sonra taraftarla birlikte ''kıskananlar çatlasın'' tezahüratını yaptı. Futbolcular, tüm tribünleri gezerek taraftarları selamladı. Taraftarlara daha sonra ''3'lü'' çektirmek için Ozan İpek'i orta alana davet etti. Ozan İpek, taraftarların bu talebini geri çevirmeyerek taraftarlara ''3'lü'' çektirdi. Bazı Bursaspor taraftarları maç sonunda tribünleri boşaltmayarak stat hoparlörlerinden çalınan oyun havaları eşliğinde oynadı.

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