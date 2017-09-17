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Spor

Bursaspor’dan taraftarlara çağrı

"Galatasaray maçında tribünleri doldurun" Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) – BURSASPOR, önümüzdeki hafta karşılaşacağı Galatasaray maçının atmosferine erken girerken, başkan ve oyuncular taraftarın Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nu doldurması için çağrılarda bu

17 Eylül 2017 14:03

\"Galatasaray maçında tribünleri doldurun\"

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) – BURSASPOR, önümüzdeki hafta karşılaşacağı Galatasaray maçının atmosferine erken girerken, başkan ve oyuncular taraftarın Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nu doldurması için çağrılarda bulundu.

Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor’u 4-2 yenen Bursaspor, gözünü 24 Eylül Pazar günü evinde ağırlayacağı Galatasaray maçına çevirdi. Başkan Ali Ay, taraftara çağrıda bulunarak “Stada gelin, Galatasaray maçını 40 bin kişiye oynayalım. Bütün Türkiye’ye Bursaspor taraftarını gösterelim. Biz yensek de, yenilsek de mücadele eden bir takım olacağız. Taraftarımız da bunu istiyordu” dedi.

‘YENİLMEZ BİR DURUMDAYIZ’

Kaleci Harun Tekin de, önlerinde zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğine işaret ederek “2 maçtır kazanıyoruz. Galatasaray maçı bizim için çok önemli. Ben inanıyorum ki o gün geldiğinde stadımız da dolacaktır. Biz yine elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye konuştu. Savunma oyuncusu William Troost-Ekong ise, şunları söyledi: “Şu an evimizde oynadığımız maçlarda yenilmez bir durumdayız. Çok zor maç olacak, Galatasaray maçını sabırsızlıkla bekliyorum.”

REKOR FENERBAHÇE MAÇINDA

Bugünü izinli olarak geçirecek Bursaspor, Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. 20 binin üzerinde kombine satışı gerçekleştiren yeşil beyazlı ekibin sarı kırmızılılara karşı oynayacağı maçta taraftar rekorunun da kırılabileceği kaydedildi. Bursaspor’un geçen sezon Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda 34 bin 622 biletli izleyici yer alırken, bu rakam yeşil beyazlı ekibin yeni stadında en fazla kişiye oynadığı karşılaşma özelliğini taşıyordu.

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