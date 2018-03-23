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Spor

Bursaspor'dan Tamer Tuna'ya teklif

Yeşil-beyazlı kulüp Tuna'ya 3 yıllık sözleşme önerdi

23 Mart 2018 14:57

Göztepe'nin sezon başında takımın başına getirdiği Tamer Tuna'ya yeni sözleşme teklif ettiği ortaya çıktı. Öte yandan genç teknik adamın başka bir takıma da önerildiği belirtildi. 

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yardımcılığından Göztepe Teknik Direktörlüğü’ne geçen Tamer Tuna, sarı-kırmızılı kulübün yeni sözleşme teklifine şimdilik 'hayır' cevabını verdi.

Skorer'in haberine göre; Tuna'ya üç yıllık sözleşme teklif edildiği fakat para konusunda uzlaşma sağlanamadığı belirtildi. Hocalık kariyerinin ilk yılında olan genç çalıştırıcının yeni sözleşme için sezon sonunu beklediği öğrenildi.

Öte yandan menajer Fazıl Özdemir tarafından, Tamer Tuna’nın yeni sezon için Bursaspor’a önerildiği ortaya çıktı. Fakat Tamer Tuna’nın, Bursaspor önerisini geri çevirdiği bildirildi.

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BursasporTamer TunaGöztepeteknik direktörteklif3 yıllık sözleşme

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