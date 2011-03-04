-BURSASPOR'DAN SERCAN'A TRANSFERİNE ONAY BURSA (A.A) - 04.03.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Sercan Yıldırım'ın transferi konusunda Bursaspor ve Lokomotif Moskova kulüplerinin anlaşmaya vardıklarını belirterek, ''İki kulüp anlaştı, problem kalmadı. Eğer kendisi de anlaşırsa Sercan Türk futbolunu ve Bursa'yı inşallah Rusya'da temsil edecek'' dedi. Sağlam, Özlüce Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, genç oyuncu Sercan Yıldırım'ın transferinde iki kulüp arasındaki olumsuzluğun ortadan kalktığını söyledi. Sercan Yıldırım'ın, bugün Rusya'ya gittiğini ve kendi görüşmelerini yapacağını ifade eden Sağlam, ''İki kulüp anlaştı, problem kalmadı. Eğer kendisi de anlaşırsa Sercan, Türk futbolunu ve Bursa'yı inşallah Rusya'da temsil edecek. Kendisi için de kulüp için de inşallah hayırlı bir iş olmuştur'' diye konuştu. Sağlam, Sercan Yıldırım'ın bugüne kadarki performansıyla takıma elinden geldiğince katkı sağlamaya çalıştığını belirterek, transferde kendisinin de onayı olduğunu anlattı. Bir gazetecinin, ''Sercan Yıldırım için daha önce bir çok takım da teklifte bulunmuştu. Bugün onay vermenizin sebebi nedir?'' sorusuna Sağlam, şu yanıtı verdi: ''Fiyatla ilgili geçmiş dönemde kim istemişti, kim ne vermişti gibi benim bir bilgim yok açıkçası. Ama bugünkü şartlarda bu transferin bizim tarafımızdan da onaylandığını söylemek isterim. Şartlar öyle gerektirdi ve bugün öyle davrandık. Başkanımız özellikle bana da sordu. Hatta 'Hocam biz fiyatta anlaşırız ama senin fikrin önemli. Sen gitmeyecek dedikten sonra bu oyuncuyu gönderemeyiz' dedi. Bugünkü oluşan durum neticesinde ve ortam gereğince gitmesinde bir sakınca görmedik açıkçası.''