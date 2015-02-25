Bursaspor'dan Moshoeu'ye geçmiş olsun mesajı

Bursaspor, Güney Afrika'da ağır bir hastalık geçiren eski futbolcusu John Leshiba Moshoeu (46) ile ilgili "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün resmi internet sitesinde yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarında kulübümüzde forma giyen Güney Afrikalı eski futbolcumuz Moshoeu'nun, ülkesinde ağır bir hastalık geçirdiği ve hastanede tedavi altına alındığıhaberini üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Moshoeu'ya 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda eski sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

Moshoeu, 1993-2003 yıllarında Türkiye'de sırasıyla Gençlerbirliği, Kocaelispor, Fenerbahçe veBursaspor formalarını giymişti. Eski futbolcu, Türkiye kariyeri dışında ülkesinde Giant Blackpool, Kaizer Chiefs, AmaZulu ve Alexandra United'da top koşturmuş, Güney Afrika Milli Takımı'nda da 73 kez forma giymişti.