-BURSASPOR'DAN İLK AÇIKLAMA BURSA (A.A) - 12.05.2011 - Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, stat dışındaki taraftar olayları nedeniyle iptal edilen Bursaspor-Beşiktaş maçıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun verdiği kararı çok ağır bulduklarını söyledi. Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun takımları aleyhinde 3-0 hükmen mağlubiyet ve 5 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası verdiğini hatırlattı. Kararı çok ağır bulduklarını vurgulayan Yazıcı, ''Böyle bir kararı beklemiyorduk. Bursaspor Kulübü olarak bu kadar ağır bir cezayı hak etmedik'' dedi. Yazıcı, kararın kendilerine ulaşmasının ardından gerekli itirazlarda bulunacaklarını belirterek, konuyla ilgili geniş bir açıklama yapacağını kaydetti. -TEKNİK DİREKTÖRÜ SAĞLAM- Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, TFF'nin kararıyla ilgili sorusu üzerine, şu an bir değerlendirme yapmak istemediğini söyledi. Ertuğrul Sağlam, ''Karar, henüz çok sıcak. Gerekli değerlendirmeyi ileride yaparım'' diye konuştu.