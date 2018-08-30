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Spor

Bursaspor'dan Harun Tekin'e teşekkür

BURSA,(DHA) Bursaspor Kulübü, Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Harun Tekin'e yeni takımında başarılar diledi

30 Ağustos 2018 18:21

BURSA,(DHA)

Bursaspor Kulübü, Fenerbahçe\'ye transfer olan kaleci Harun Tekin\'e yeni takımında başarılar diledi.
Yeşil beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:
\"2010-2011 sezonunda takımımıza katılan Harun Tekin Bursaspor forması altında Süper Lig,Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemeleri dahil 152 maça çıktı ve 15.481 dakika sahada kaldı. Harun Tekin\'e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz.\"
Kulübün Harun Tekin\'in ağzından, \"Arkamda Okan ve Muhammed gibi iki çok değerli kardeşim olduğu için onların önünü açmak ve değer yaratmak bu ayrılışın ana fikridir aslında\" ifadelerini paylaşması da dikkat çekti.

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