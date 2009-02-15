Bursaspor'dan galip çıkmadı



Turkcell Süper Lig'de üst sıraları ilgilendiren maçta Bursa'da Bursaspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.



Turkcell Süper Lig'in 20. hafta maçında Bursa Atatürk Stadı'nda Bursaspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.



Bursasspor'da sarı kart cezalısı Volkan Şen kadroda yer almazken, deplasman takımı Sivaspor'da ise kırmızı kart cezalısı Mehmet Yıldız takımındaki yerini alamadı.



Ev sahibi Bursaspor, forvet hattında yeni transferi Tadeu ve genç yıldızı Sercan Yıldırım ile gol ararken, Sivasspor ise Herve Tum ve Kamanan ile pozisyon bulmaya çalıştı.



ilk yarıda Bursaspor, Sivasspor'a göre daha önemli pozisyonlardan yararlanamazken, bu pozisyonlardan sonuç alınamadı ve devre golsüz sona erdi.



İkinci yarıya Bursaspor hızlı başladı ve 50. dakikada Tadeu ile 1-0 öne geçti.



Bu golün ardından Bursaspor kalesine yüklenen Sivasspor, aradığı golü 57. dakikada Tum'un vuruşunda İbrahim Öztürk'e çarpan topun ağlara gitmesiyle buldu ve skora denge geldi.



Kalan dakikalarda her iki takım da gol atmayı başaramayınca maç 1-1 sona ermiş oldu.



Bu sonuçla Bursaspor puanını 30'a yükseltirken, Sivasspor da 42 puana çıkmış oldu.



BURSASPOR: 1 - SİVASSPOR: 1



Stat: Atatürk

Hakemler: Bülent Yıldırım, Nihat Mızrak, Özgür Fatih Kalaycı

Bursaspor: Ivankov, Ali Tandoğan, Ömer Erdoğan, İbrahim Öztürk, Volkan Bekiroğlu, Veli, Bekir Ozan, Mustafa Sarp, Romaschenko, Tadeu, Sercan Yıldırım

Sivasspor: Petkoviç, Abdurrahman, Murat Sözgelmez, Sedat Bayrak, Bilica, Musa Aydın, İbrahim Dağaşan, Sezer Badur, Murat Erdoğan, Kamanan, Tum

Goller: Dk. 50 Tadeu (Bursaspor), Dk. 57 İbrahim Öztürk (k.k) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Mustafa Sarp (Bursaspor), Dk. 32 Sedat Bayrak (Sivasspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



6. dakikada sol kanatta topla buluşan Tadeu, ceza sahası dışından çaprazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



8. dakikada, Bursaspor, net bir pozisyondan yararlanamadı. Ali Tandoğan'ın pasında topla buluşan Tadeu, topuk pasıyla topu Sercan Yıldırım'ın önüne bıraktı. Ceza sahası içine giren Sercan Yıldırım, topu boş durumdaki Romaschenko'ya verdi. Romaschenko'nun sert şutunda top, az farkla dışarı çıktı.



20. dakikada Musa Aydın, kale önünde Bursasporlu defans oyuncuları arasında bulunan Tum'u gördü. Topla buluşan Tum, kaleye yakın mesafeden çok kötü vurarak, gol şansını kullanamadı.



28. dakikada Murat Erdoğan'ın sağ kanattan orta-şut karışımı vuruşu, kaleci Ivankov'da kaldı.



41. dakikada sol kanattan kazanılan korneri, Ali Tandoğan kullandı. Ali Tandoğan'ın ortasında topla buluşan İbrahim'in kafa vuruşunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.



44. dakikada Sezer Badur'un pasında Kamanan'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top, kaleci Ivankov'da kaldı.



45+1. dakikada Murat Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içinde uygun pozisyonda topa dokunamayan Musa Aydın, gol şansından yararlanamadı.