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Spor

Bursaspor'dan Enes Ünal'a tebrik

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSASPOR, sezon başında Villareal'e transfer olan altyapısında yetiştirdiği eski futbolcusu Enes Ünal'a yeni takımıyla ilk kez gol sevinci yaşadığı için sosyal medya hesabından, "tebrikler evlat" mesajı gönderdi

11 Eylül 2017 13:42

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSASPOR, sezon başında Villareal\'e transfer olan altyapısında yetiştirdiği eski futbolcusu Enes Ünal\'a yeni takımıyla ilk kez gol sevinci yaşadığı için sosyal medya hesabından, \"tebrikler evlat\" mesajı gönderdi.
Bu sezon 14 milyon Euro karşılığında İngiltere\'nin Manchester City\'den İspanya\'nın Villareal Kulübü\'ne transfer olan Enes Ünal, İspanya La Liga\'daki 3\'üncü hafta maçında evinde Real Betis\'i 3-1\'lik skorla yenerken milli oyuncu da takımının 3\'üncü golüne imza attı. Maçın 77\'nci dakikasında Alvaro Gonzalez\'in asistiyle gol perdesini kapayan 20 yaşındaki Enes Ünal\'ın attığı gol de büyük beğeni topladı. Böylelikle Enes Ünal, yeni takımı Villareal\'de 3\'üncü maçında ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.
Ayrıca maçta eski Bursasporlu Cedric Bakambu da, 90 dakika forma giydi. Geçtiğimiz sezonu Hollanda\'nın Twente takımında kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki Enes Ünal, 33 maçta forma giymiş ve 19 gol ile 4 asiste imza atarak kariyerinin en verimli sezonunu yaşamıştı.
\'TEBRİKLER EVLAT\'
 Enes\'in altyapısından yetiştiği kulüp olan Bursaspor da sosyal medya hesabından Milli oyuncuya yönelik, \"Enes La Liga\'da ilk golünü kaydetti, tebrikler evlat\" mesajını paylaştı. 

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