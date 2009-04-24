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Spor

Bursaspor'dan Denizlispor'a jest

24 Nisan 2009 18:22


Denizlispor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı için dört gün önceden Bursa'ya giderken, ev sahibi takımın antrenman için kendi tesislerini rakibine tahsis etmesi büyük takdir topladı.

Bursaspor yönetiminin yaptığı jestin Fair-Play adına çok önemli olduğunu söyleyen Menajer Özhan Çetin, "Karşılaşmaya daha iyi konsantre olmak için Bursa'ya erken geldik. Antrenman sahası konusunda yardım istediğimiz Bursasporlu yöneticilerin tesislerini bize tahsis etmesi güzel bir jest oldu. Müsabakanın da aynı dostluk havasında geçmesini diliyoruz" dedi.

Sabah antrenmanı öncesi futbolcularıyla bir toplantı yapan teknik direktör Mesut Bakkal, "Ateş hattından uzaklaşmak için bu maçı kazanmak zorundayız. Bunun için de daha çok koşmamız, daha çok savaşmamız gerekiyor. Bursa'dan üç puanla ayrılırsak önümüz açılır. Seyir zevki yüksek, kaliteli ve çekişmeli bir maç olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Zorlu randevu öncesi yarın hafif bir idman yaptıktan sonra maç saatini beklemeye koyulacak Denizlispor'da sakatlıkları nedeniyle sezonu erken kapatan İzzet, Murat ve Süleyman dışında eksik bulunmuyor.

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