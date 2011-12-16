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Spor

Bursaspor'dan bilet fiyatlarında indirim BURSA (A.A)

16 Aralık 2011 12:04

-Bursaspor'dan bilet fiyatlarında indirim BURSA (A.A) - 16.12.2011 - Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu'nun maç bilet fiyatlarında ikinci bir karara kadar, yüzde 50 indirime gittiği bildirildi.  Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2011-2012 futbol sezonunda ülke çapında Türk futbolunda yaşanan olumsuzluklar ve takımın her zamankinden daha çok desteğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde Yönetim Kurulunun maç bilet fiyatlarında ikinci bir karara kadar yeniden düzenleme yapma gereği duyduğu belirtildi. Açıklamada, bilet fiyatlarına ilişkin şu bilgilere yer verildi: ''Buna göre, açık kale arkası tribünü bileti 10'dan 5 TL'ye, kapalı kale arkası tribünü bileti 20'den 10 TL'ye, maraton tribünü bileti 30'den 20 TL'ye, kapalı tribün bileti 100'den 50'TL'ye, VIP tribünü 2-6.sıra bileti 200'den 100 TL'ye, VIP tribünü 1. sıra bileti 300'den 150 TL'ye indirilmiştir.'' Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile lig ve Türkiye Kupası'nda oynanacak maçların bilet fiyatlarının ise daha sonra belirleneceği bildirilen açıklamada, şöyle denildi:  ''2011-2012 futbol sezonunda kombine bilet alan taraftarlarımızın mağdur olmamaları için, bu yıl kombine bilet almış olan taraftarlarımıza önümüzdeki sezonun kombine bilet fiyatlarında yüzde 25 indirim yapılacaktır.''

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