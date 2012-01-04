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Spor

Bursaspor'dan 6 haftalık maç takvimine itiraz BURSA (A.A)

04 Ocak 2012 21:59

-Bursaspor'dan 6 haftalık maç takvimine itiraz BURSA (A.A) - 04.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'in 2. yarı ilk 6 haftalık maç takvimini ''haksız rekabete yol açıcı, eşitlik, adillik düşüncelerinden uzak'' bulan Bursaspor Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderilmek üzere bir itiraz dosyası hazırladı. Bursaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, TFF tarafından açıklanan 6 haftalık maç takvimine tepki gösterildi. Açıklamada, şu görüşler dile getirildi: ''Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 6 haftalık maç gün ve saatleri incelendiğinde, kulüplerarası haksız rekabete yol açıcı, eşitlik, adillik düşüncelerinden uzak, Türk futbolunun gelişmesini ve yaygınlaşmasını engelleyici sonuçlar üreten, neticede kabul edilemez olduğu anlaşılacaktır. Bu nedenle TFF Yönetim Kurulu nezdinde ayrıntılı bir itiraz dosyası hazırlanmış, itirazda TFF kuruluş ve görevlerine dair kanun ile TFF statüsüne atıf yapılarak, konunun gerekirse tahkim kurulu ve diğer yasal yetkili organlara taşınacağı, Türk futbolunun gelişmesi yaygınlaşması önündeki bu tarz engellerin bu mülahazalarla kaldırılması gereği vurgulanmıştır.'' Açıklamada, TFF Yönetim Kurulu Başkanlığı'na gönderilmek üzere hazırlanan itiraz metnine de yer verildi. 

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