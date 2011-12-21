-Bursaspor'dan "şike" açıklaması BURSA (A.A) - 20.12.2011 - Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, ''Şikenin veya şikecilerin yanında olmayı bırakınız, son üç yılda yaşanan şampiyonluk ve üst düzey başarılara rağmen, şike çamurunun bir santimini bile pantolonumuza bulaştırmadığımız ve dolayısıyla Bursaspor taraftarının bu konuda alnının ak, yüzünün açık ve dik durmasına bir nebze olsun vesile olduğumuz için ve salt bu nedenle sanırız gururlanmayı hak etmişizdir'' denildi Kulübün, ''www.bursaspor.org.tr'' adresli resmi internet sitesinde, ''kamuoyuna'' başlığıyla yer alan açıklamada, futbolda şike, usulsüz teşvik primi ve diğer iddialarla başlayan, iddianame tanzimi, kamu davası açılmasıyla devam eden sürecin, Bursaspor Kulübü tarafından başından beri dikkatle takip edildiği, bu süreçte UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde resmi müracaatların kayda geçirildiği, TFF Tahkim Kuruluna kadar uzayan yasal başvurularla Bursaspor'un süreç içerisinde sportif, idari ve maddi haklarının herhangi bir şekilde zayi olmaması amacıyla gereken mesai ve özenin sarf edildiği bildirildi. Bu süreç içerisinde herhangi bir kurum veya kulüple yersiz polemikler içine girmek, süreçte yer alan kişiler, kurumlar ve temsilcilerini yargılamak, hüküm vermek gibi asil ve etik bulunmayan davranışlardan kaçınıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Bu davranışlar, Bursasporluluğumuza ve kişiliğimize yakıştırmadığımız ve görev yapacağımız sürece de kesinlikle uzak durmayı düşündüğümüz davranışlardır. Bu süreçte devletimizin savcıları ve yargı gücü olaya el koymuş, birçok kulüp temsilcisi tutuklanmış, birçok kişi hakkında binlerce sayfalık dosyayla dava açılmış, ülkenin basınıyla kamuoyu tüm dikkatiyle mevcut davaya yönelmişken yargının vereceği nihai karara saygılı olmak, TFF ve diğer makamların da mevcut hukukumuz çerçevesinde sorumlu kişi ve kulüpler nezdinde yaptırımlarını uygulamalarını istemek, bunun dışında magazinsel polemiklerden uzak durmak, bizce hem hukukun hem de insanlık erdeminin bir gereğidir. Son günlerde maalesef birtakım yazılı ve sosyal medyada başkan ve yönetim kurulumuza yönelik, şikeye karşı gerekli inisiyatiflerin alınmadığı, şikeye destek olunduğu, şikecilere destek olunduğu gibi yakışıksız, asılsız, astarsız, çirkin ifade ve saldırıların yer aldığı gözlemlenmektedir.'' Bursaspor Kulübü'nün sürecin başından beri başvurularını hukuk çerçevesinde yaparak haklarını takip ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Beyanatlarımızı spor dünyasına, spor ahlakına yakışır biçimde son derecede sorumlu ve tutarlı biçimde kamuoyuna aksettirdiğimizi, hiçbir kişi ve kurumla gereksiz polemikler içerisinde olmamaya özen gösterdiğimizi izlemektedirler. Şikenin veya şikecilerin yanında olmayı bırakınız, son üç yılda yaşanan şampiyonluk ve üst düzey başarılara rağmen, şike çamurunun bir santimini bile pantolonumuza bulaştırmadığımız ve dolayısıyla Bursaspor taraftarının bu konuda alnı ak yüzünün açık ve dik durmasına bir nebze olsun vesile olduğumuz için ve salt bu nedenle sanırız gururlanmayı hak etmişizdir. Bu sorumluluk anlayışımızı ve temiz yönetimimizi gerçek taraftarımızın takdir ettiğini biliyoruz. Altını özenle çiziyoruz iyi ya da kötü biz bütün oyunları sahada oynayan bir ekibiz. Öte yandan, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifine destek vermiş olmamızı şikeye destekmiş gibi kamuoyuna sunma gayreti de maksatlı, kötü niyetli veya cahilane bir gayrettir. Sap ile saman karıştırılmaktadır. Yasa değişikliğine 18 kulübün tamamı imza koymuştur. Yasa teklifi hükümet ve tüm partiler tarafından desteklenmiştir. Cezalar yeni yasa ile kaldırılmamış, orantısızlık giderilmiştir. Basit bir söylenti veya asılsız bir iddia ile kulüp başkan yöneticileri ve ilgililerin tutuklanması gibi sonuçlar doğurabilecek, futbolda kaosun devam etmesine neden olacak mahzurların giderilmesi hedeflenmiş, birtakım hukuki mahzurlar yasa değişikliği ile giderilmiştir. Yine, şike veya teşvik primi nedeniyle küme düşmenin kaldırılmasına yönelik bir takım girişimlerin daima karşısında olduk. Konuyla ilgili de kamuoyumuza çeşitli aralıklarla verdiğimiz beyanatlar mevcuttur. Aynı konuda TFF başkanı sayın M. Ali Aydınlar'ın 20 Aralık tarihli basın beyanatlarında şikeden takım düşürülmeyeceği yolundaki iddiaları şiddetle reddeden beyanatları da dikkati çekicidir. Tüm bu nedenlerle sonuç olarak güzide kulübümüzün şike, teşvik primi ve bunun gibi yasa dışı, spor ahlakıyla bağdaşmayan davranış ve girişimlerin her zaman şiddetle karşısında olduğunu, mevcut davada şikeden kaynaklanabilecek en büyük zararı görme ihtimali olan kulüp olduğumuzun dikkat ve bilincinde olduğumuzu, bu süreci dikkat ve özenle takip ettiğimizi, sportif, mali ve idari haklarımızı tüm kurumlar nezdinde kullanma ve korumaya devam edeceğimizi, önümüzdeki süreçte bizi Bursaspor'un menfaatlerini kollamak üzere yönetime getiren üyelerimizin, taraftarımızın ve kamuoyumuzun iradesi doğrultusunda hareket edileceği hususunda kimsenin tereddüt göstermeyeceğine inandığımızı belirterek, şike konusunda yönetim kurulumuzu yaralamayı hedefleyen asılsız, çirkin, bilgisizlikten veya kötü maksatlardan kaynaklanan yazı, yorum ve haberlere itibar edilmemesi hususunu kamuoyumuza ve büyük taraftarımıza saygı ile arz ederiz.''