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Spor

Bursaspor'dan "Sen çok yaşa" koreografisi

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) Süper Lig'de 15'inci haftanın açılış mücadelesinde Bursaspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor

08 Aralık 2017 23:34

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

Süper Lig\'de 15\'inci haftanın açılış mücadelesinde Bursaspor, sahasında Fenerbahçe\'yi ağırlıyor.
Karşılaşma öncesinde Bursaspor taraftarları, tribünlerde bir koreografi gerçekleştirdi. Güney Kale Arkası tribünlerinin tamamını kaplayacak şekilde Bursaspor arması oluşturulurken, Maraton tribününde ise yeşil-beyazlı renkli kartonlarla \"Bursa sen çok yaşa\" yazısı ortaya konuldu. Ayrıca Bursaspor taraftarı Maraton tribünlerinde açtığı pankartta da \"Onurunla, duruşunla, ruhunla\" kelimelerine yer verdi.
Her iki takım ise maç seremonisine birlikte Türkiye Futbol Federasyonu\'nun \"Kudüs kırmızı çizgimizdir\" pankartıyla çıktı.
Karşılaşma başladığında ise Güney Kale Arkası tribünlerinden ses bombaları atıldı.

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