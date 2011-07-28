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Spor

BURSASPOR'DAN "BİLET" AÇIKLAMASI BURSA (A.A)

28 Temmuz 2011 01:14

-BURSASPOR'DAN "BİLET" AÇIKLAMASI BURSA (A.A) - 27.07.2011 - Bursaspor Kulübü, eski başkanlardan Recep Günay ve kongre üyesi Sedat Topaloğlu'nun 2007-2009 yılları arasında görev yapan yönetim ve denetleme kurulu üyelerine yönelik suç duyurusuna ilişkin olarak, ''Suçlama asılsızdır. 6 bin 355 adet söz konusu bilet bedellerinin kulüp hesaplarına geçmiş olduğu adli makamlar dahil tüm denetimlerde ve raporlarda tespit edilmiş bir husustur'' açıklamasında bulundu. Kulübün, ''www.bursaspor.org.tr'' adresli resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''27.07.2011 tarihinde bazı yerel medya organları ve haber ajanslarında Recep Günay ve Sedat Topaloğlu ikilisinin 2007–2009 yılları arası yönetim ve denetim görevi yapan arkadaşlarımız aleyhine yine bir şikayet dilekçesi vererek savcılıktan soruşturma talep ettikleri haberi yayımlanmıştır. Haber içeriğinde o yıllarda satışa arz edilen 6 bin 355 adet kombine parasının o yıllarda görev yapan yöneticilerce zimmete geçirildiği şeklinde asılsız suçlamalar yer almış, maalesef bazı yönetici, denetçi ve kamu görevlilerinin isim ve soyadları özensiz bir biçimde haberlerde yer almıştır.  Bu çirkin sunuma, insan onurunu hiçe sayan girişime, öncekilerde olduğu gibi tabiki tepkisiz kalınmayacak, iftira ve hakaret davaları açılacaktır. Bunun yanında, suçlama asılsızdır. Bu şikayetçi ikilinin kulübümüze, onurumuza, şehrimize ne denli zarar verdiği, olayı yakından izleyenlerce, kendilerini, geçmişlerini ve maksatlarını yakından bilenlerce zaten malumdur.  Basit çıkarları için başkalarının onurlarını kendi onurları gibi gördükleri için devamlı şikayet ve dava açarak, şikayet ve dava hakkını kötüye kullanmaya devam etmektedirler. Bugüne kadar hiçbir yargı kararı bu kişilerin lehine çıkmamıştır. Sonuçta sorgulama ve dava aşamalarını yaşatarak görevdeki yöneticileri huzursuz etme amaçları ve işlevlerini gayet başarı ile yürütmüşlerdir. Bu tarz insanların emellerine ulaşmamaları için tüm kişi ve organların duyarlı olmasını temenni ediyoruz.''

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