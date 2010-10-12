-BURSASPOR'DAN "BEKLENEN KARAR" YORUMU BURSA (A.A) - 12.10.2010 - Bursaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ferruh Nayman, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun, tatil edilen Gaziantepspor-Bursaspor maçında, ev sahibi takımı 3-0 hükmen yenik sayması kararıyla ilgili, ''Beklenen bir karardı. Bu kararın ardından en yakın rakibimizle aramızdaki puan farkı 5'e yükselmiş oldu'' dedi. Yeni talimatlar gereği bu yönde bir karar beklediklerini ifade eden Nayman, ''Zaten uygulanması gereken buydu. Talimatnamede yazılanlar böyle'' diye konuştu. -KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI- Nayman, 15 Ekim Cuma akşamı sahalarında ligin yeni takımı Kardemir Karabükspor ile yapacakları maça da değinerek, hedeflerinin bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak olduğunu söyledi. Takımın bu maçın hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getiren Nayman, ''Takımımız iyi durumda. Saha ve seyirci avantajımızı kullanarak bu maçı da kayıpsız geçmek istiyoruz'' dedi. -VOLKAN ŞEN'İN DURUMU- Nayman, teknik direktör Ertuğrul Sağlam tarafından süresiz kadro dışı bırakılan genç oyuncu Volkan Şen'in durumunda ise şu ana kadar bir değişiklik olmadığını söyledi. Bu konuyla ilgili gerekli kararı yine Ertuğrul Sağlam'ın vereceğini anlatan Nayman, şöyle dedi: ''Biz yönetim kurulu olarak her zaman olduğu gibi bu konuya müdahale etmek istemiyoruz. Hocamızın verdiği doğru ve örnek bir karardı. Dün gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantısında da bu konu hiç gündeme gelmedi. Her şey hocamızın elinde. Hocamız affederse Volkan tekrar takıma dönebilir.''