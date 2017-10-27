T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor'da Yusuf Erdoğan şoku

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) Bursaspor'da Yusuf Erdoğan, en az 1 ay sahalardan uzak kalacak

27 Ekim 2017 19:42

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

Bursaspor\'da Yusuf Erdoğan, en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Bursaspor\'da sakat oyunculara bir yenisi daha eklendi. Yeşil-beyazlı ekibin Ziraat Türkiye Kupası\'ndaki 4\'üncü tur maçında deplasmanda Yeni Altındağ Belediyespor ile karşılaştığı mücadelede ilk 11\'de forma giyen Yusuf Erdoğan, 84\'üncü dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Genç oyuncunun MR\'ı ise bugün çekildi ve kontrolleri yapıldı.
Bursaspor Kulübü\'nden yapılan açıklamada kontroller sonrasında Yusuf Erdoğan’ın sağ diz dış yan bağında esneme tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Yusuf Erdoğan’ın tedavisinin yaklaşık 4-5 hafta süreceği ve ancak bu sürenin akabinde takımla birlikte antrenmanlara katılabileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSADHA Bursaspor Yusuf ErdoğanBursasporYeşilbeyazlıTürkiye KupasıYeni Altındağ BelediyesporYusuf ErdoğanGençMRBursaspor KulübüYusuf ErdoğanınErdoğanınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24