Bursaspor'da yönetime güvenoyu

T24 - Bursaspor Kulübünde, başkan İbrahim Yazıcı, ikinci başkan Haluk Özkıyıcı ve genel müdür Osman Nuri Biçer'in tutuklanmasıyla devam eden adli sürecin ardından yeşil-beyazlı yönetim kurulu göreve devam etme kararı aldı.





Bursaspor Genel Sekreteri Recep Bölükbaşı, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve Divan Kurulu Başkanı Kadri Şankaya, Özlüce Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Yeşil-beyazlı yönetim kurulu üyelerinin tamamının hazır bulunduğu toplantıda konuşan Bölükbaşı, verdikleri emeklerin ve bunun karşılığında yaşanan büyük başarıların ardından gelinen noktanın çok üzücü olduğunu söyledi.



Hepimizin vicdanı rahat

Bir şikayetle başlayan hukuksal süreçte Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, ikinci başkan Haluk Özkıyıcı ve kulüp genel müdürü Osman Nuri Biçer'in tutuklandığını hatırlatan Bölükbaşı şöyle konuştu:

"Şundan emin olun ki Bursaspor Kulübünde işler asla durmayacak ve işleyiş aynı şekilde devam edecektir. Görev yaptığımız süreçte Bursaspor'un tek kuruşu heba edilmemiştir. Tüm kararlarımız ve işlemlerimiz Bursaspor'un menfaatleri doğrultusunda olmuştur. Bu hususta başta başkanımız olmak üzere, yönetim kurulumuzun, hocamızın ve tüm ekibimizin vicdanı rahattır. Başkanımız, ikinci başkanımız ve genel müdürümüz hakkındaki tedbir kararının kalkacağına ve yargı önünde aklanacaklarına inancımız tamdır.

Başkanımız İbrahim Yazıcı, ikinci başkanımız Haluk Özkıyıcı ve genel müdürümüz Osman Nuri Biçer'in aramıza katılması halinde yönetim olarak yolumuza ilk günkü şevkle devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz. Aksi bir durumda gerekli kararı alacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Ayrıca, bu süreçte başkanımız, yönetim kurulu ve kulüp çalışanlarına yönelik henüz iddianame bile olmadan suçlu gösteren yayınlara karşı hukuksal hakkımızı kullanacağımızı arz ediyorum''



Ertuğrul Sağlam kalıyor

Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da konuşmasına, Bursaspor'a göreve geldiğinden bu yana geçen süreci anlatarak başladı.

İbrahim Yazıcı ve yönetimi tarafından 23 Ocak 2009'da göreve getirildiğini ifade eden Sağlam, ilk sene 9. sırada yer alan, ''Bir-iki maç kaybederse acaba küme düşer mi?'' denilen takımın sezon sonunda son maçta UEFA Kupası'na katılma şansını yitirerek ligi 6. sırada bitirdiğini vurguladı.

İkinci yıl herkesin Bursaspor'un düşüşe geçeceği beklentisinde olduğunu dile getiren Sağlam, ''Çok büyük ekonomik sıkıntı yaşadığımız sezon sonunda Türk futbol tarihini değiştirerek camianın 47 yıldır beklediği şampiyonluğu hep beraber yaşadık. Herkesin 'bu tesadüftür' dediği ortamda bir yıl sonra da yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen bu sezon da ligi 3. sırada bitirdik. Son 2 senedir Türk futbol tarihini değiştirerek Burspor'un en başarılı sezonlarını yaşadık'' dedi.

Sağlam, böylesine büyük başarıların ancak tüm şehrin birlikteliğiyle yaşanabileceğine inandıklarını ve bunu her fırsatta anlattıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

'Son 1,5 yıldır yaşanan bir süreç var. Bu süreç sonunda yargı bir karar aldı. Şunu ifade etmek istiyorum, yargının kararına saygımız sonsuz. Bursaspor'da 2,5 yıldır görev yapıyorum. Bu süreçte en ufak bir rahatsızlık duysaydım, kişiliğime ve karakter yapıma karşı bir davranışla karşılaşsaydım burada durmazdım, bu insanlarla da beraber olmazdım. Başkanımız İbrahim Yazıcı, ikinci başkanımız Haluk Özkıyıcı ve genel müdürümüz Osman Nuri Biçer, kesinlikle çok değerli insanlardır ve ben bu insanların bu suçu işlediklerine inanmıyorum. Bu insanların masumiyetinin ortaya çıkacağına inanıyorum''



''Tedirginliğe gerek yok"

Yaşanan adli sürecin ardından camianın tedirginlik yaşadığına değinen Sağlam, ''Tedirginliğe gerek yok. Bursaspor'da işler eskisi gibi devam ediyor. Sanki başkanımız, ikinci başkanımız ve genel müdürümüz başımızdaymış gibi önümüzdeki seneyle ilgili plan ve program yapmaya devam ediyoruz'' diye konuştu.

Sağlam, Bursa'da ve Bursaspor'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

''Bursa'yı çok seviyorum. Hele hele Bursaspor hayatımızın içine kadar girdi. Bir antrenör olarak hayal edebileceğim belki de en büyük mutlulukları burada yaşadım. Karmaşık ve zor bir durum var ortada. Ancak bir karakter yapımız var ve insanlar bugüne kadar bizi bu yüzden sevdi. Allah göstermesin yöneticilerimizle ilgili bir olumsuzluk yaşandığı takdirde ekip bütünlüğü ve vefa duygusuyla davranıp, bu ekibin bir parçası olarak hareket edeceğimi bildirmek istiyorum.''

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Kadri Şankaya da toplantıya yönetim kurulunun arkasında olduklarını göstermek için geldiğini bildirdi.