-BURSASPOR'DA YENİ TRANSFER MİLLER İLK 11'DE BURSA (A.A) - 29.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, zorlu Galatasaray maçına değişik bir kadroyla çıktı. Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, zorlu maçta yeni transfer İskoç Kenny Miller'e ilk 11'de yer verirken, yıldız oyuncular Sercan Yıldırım ve Volkan Şen'i yedek soyundurdu. Sercan ve Volkan'ın dışında sakatlıktan yeni kurtulan Federico Insua da yedek kulübesinde yer aldı. Galatasaray'da da sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayan Cana'nın yerine Hakan Balta ilk 11'de yer buldu. Bursasporlu taraftarlar, zorlu Galatasaray maçına büyük ilgi gösterdi. Stat kapıları 17.00'de açılırken tribünler maç başlangıcına dek tamamen doldu. Taraftarlar her maçta olduğu gibi tüm futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak ''yumruk şov'' yaptırdı. Taraftarlar, ilk 11'in dışında yedek oyuncuları da tribünlere çağırdı. . Karşılaşmayı açık kale arkasında kendilerine ayrılan bölümde izleyen Galatasaray taraftarları da kendi futbolcularını tribünlere çağırarak alkışladı. Bursaspor'un yeni transferi Kenny Miller, İskoçya ve İngiltere'de de forma giyen Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Tugay Kerimoğlu ile hasret giderdi. Tugay, ısınan Miller'in yanına giderek saha ortasında bir süre sohbet etti. Bu arada, Galatasaray maçı öncesi küçük çocukların taşıdığı ''Biz çocuklar da buradayız, lütfen küfür etmeyin'' yazılı pankart, tribünlerce alkışlandı.