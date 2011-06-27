-BURSASPOR'DA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BURSA (A.A) - 27.06.2011 - Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde sürdürdü. Çalışmaya izinli olan Miller ve Carson katılmazken, Vederson ve Svensson takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Teknik Direktör Sağlam, antrenmanda takımı 3 gruba ayırdı. İki grup topla yarı sahada maç yaparken, bir grup istasyon çalışması yaptı. Yeşil beyazlılar, yarın yapacakları tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.