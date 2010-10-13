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Spor

BURSASPOR'DA VOLKAN ŞEN AFFEDİLDİ BURSA (A.A)

13 Ekim 2010 22:14

-BURSASPOR'DA VOLKAN ŞEN AFFEDİLDİ BURSA (A.A) - 13.10.2010 - Bursaspor'da izinsiz ABD'ye gittiği için süresiz kadro dışı bırakılan Volkan Şen affedildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Volkan Şen'in cezasının bugün 18.00'den itibaren kaldırıldığı bildirildi. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle: ''7 Kasım 2010 tarihinde teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın raporu, yönetim kurulumuzun kararı ile cezalandırılan ve A2 takımımızla antrenmanlara çıkan futbolcumuz Volkan Şen'in cezası, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda, 13 Ekim 2010 tarih ve saat 18.00 itibariyle yönetim kurulumuz tarafından kaldırılmıştır.'' Volkan, geçen hafta izinsiz olarak ABD'ye gittiği, iki antrenmana katılmadığı ve aynı eylemi daha önce yaptığı için Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda, 7 Ekimde süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

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