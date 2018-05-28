Bursaspor'da takımın başına Samet Aybaba geçiyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor\'da başkan Ali Ay, tecrübeli teknik direktör Samet Aybaba ile anlaşma sağlarken, resmi imzalar atıldığı takdirde Aybaba\'nın ikinci Bursaspor dönemi başlayacak.

Bursaspor Kulübü\'nün Olağan Genel Kurulu\'nda yeniden başkanlığa seçilen Ali Ay, teknik direktör Samet Aybaba\'yı takımın başına getirmeyi planlıyor. İkilinin seçim öncesi görüşmelerinde anlaşma sağladığı öğrenilirken, Ali Ay ve Samet Aybaba bugün yeniden bir araya gelecek. Mazbatasını alan Ali Ay, konuyla ilgili, \"Samet Hoca ile görüştük. Bugün yeniden görüşeceğiz. Samet hoca ile anlaşma sağlayacağız\" ifadelerini kullanırken, aynı zamanda daha önceden anlaşılan Ilgaz Çınar da futbol yapılanmasında yer alacak.

Son olarak geçtiğimiz sezon Demir Grup Sivasspor\'u çalıştıran Samet Aybaba, daha önce Bursaspor\'da da görev aldı. 2007-08 ve 2008-09 sezonlarını kapsayan dönemde yeşil beyazlı takımın başında 35 maça çıkan tecrübeli teknik adam, imzaların atılması halinde ikinci kez Bursaspor\'u çalıştıracak. Samet Aybaba, Demir Grup Sivasspor\'daki teknik ekibiyle birlikte takımın başına geçecek.

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