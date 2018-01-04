Bursaspor'da takımdan ayrılacak oyuncular netleşti

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR\'DA Antalya kampına Cristobal Jorquera, Merter Yüce, İsmail Konuk, Deniz Yılmaz ve Bilal Kısa dahil edilmezken bu oyuncular ile yolların ayrılması bekleniyor.

Süper Lig\'in iknci yarısına bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla birlikte Antalya kampında başlayacak olan Bursaspor\'da takımdan ayrılacak isimler netleşti. Yeşil beyazlı ekibin Antalya kampına takımdan ayrılması gündemde olan Merter Yüce, İsmail Konuk, Deniz Yılmaz ve Bilal Kısa dahil edilmedi. Ayrıca genç futbolcular Yusuf Abdullah ile Paschal Okoli de kampa getirilmedi.

JORQUERA ABD YOLCUSU

Yeşil beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Cristobal Jorquera da kampa dahil edilmezken, takımdan ayrılacak. ABD\'nin MLS takımlarından Real Salt Lake ile görüşme halinde olan Şilili oyuncunun anlaşma sağlaması bekleniyor. 2015-16 sezonunun yazında Bursa\'ya gelen Jorquera, Bursaspor\'da 77 maçta forma giyerken 12 gol attı ve 11 asist kaydetti.

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