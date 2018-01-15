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Spor

Bursaspor'da Sow sağlık kontrolünden geçti

BURSA,(DHA)- BURSASPOR, anlaşmaya vardığı Moussa Sow'u sağlık kontrolünden geçirdi

15 Ocak 2018 15:25

BURSA,(DHA)- BURSASPOR, anlaşmaya vardığı Moussa Sow\'u sağlık kontrolünden geçirdi.
Bursaspor, sezon sonuna kadar kiraladığı Moussa Sow\'u sağlık kontrolünden geçirdi. Özel bir hastanede sabah saatlerinde yapılan detaylı kan tetkikleri ile başlayan kontrol; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Senegalli oyuncu, bugün saat 14.00\'de Özlüce Tesisleri\'nde taraftara açık olarak düzenlenecek imza töreninde resmi sözleşmeye imza atacak.

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