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Spor

Bursaspor'da Sow ilk antrenmanına çıktı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR'un yeni transferi Moussa Sow, ayağının tozuyla çıktığı ilk idmanında düz koşu yaptı

15 Ocak 2018 19:49

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR\'un yeni transferi Moussa Sow, ayağının tozuyla çıktığı ilk idmanında düz koşu yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında, yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Özlüce Tesisleri\'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman topla koordinasyon ve 5’e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlı ekip antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.
SOW DÜZ KOŞU YAPTI
Bursaspor ile 6 aylık sözleşmeye imza atan Moussa Sow ise ayağının tozuyla ilk idmanına çıktı. Yeşil beyazı ekibin yeni transferine takım arkadaşlarının da yoğun ilgi gösterdiği öğrenilirken, Senegalli yıldız oyuncu takımdan ayrı düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı.
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda yarın saat 16.00\'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı için, mücadelenin saatini beklemeye başladı.

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