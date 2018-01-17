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Spor

Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları başladı

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başlarken, Moussa Sow da takımla birlikte çalıştı

17 Ocak 2018 14:54

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başlarken, Moussa Sow da takımla birlikte çalıştı.
Ziraat Türkiye Kupası\'na veda eden Bursaspor, gözünü yeniden lige çevirdi. Yeşil beyazlı ekip, Süper Lig\'in 18\'inci haftasında 21 Ocak Pazar günü sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Özlüce Tesisleri\'nde sabah saatlerinde gerçekleştirilen idman, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde ısınma koşularıyla başladı. Dün Gençlerbirliği\'ne karşı oynanan maçta forma giyen oyuncular takımdan ayrı olarak yaptığı düz koşunun ardından, içeride serbest çalışmalarına devam etti. Diğer oyuncular ise dar alanda pas çalışmasının devamında yine dar alanda çift kale maç ile antrenmanı sürdürdüler.
Moussa Sow da takımla birlikte çalışırken, Gençlerbirliği maçında sakatlığı nedeniyle oyunu yarıda bırakan Ertuğrul Ersoy, tedbir amaçlı dinlendirildi. Sakatlıkları devam eden Kubilay Kanatsızkuş, Kofi Atta ve Emre Taşdemir ise antrenmana katılmadı.
Bursaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Düz koşu
-Pas çalışması
-Antrenman detayları

(FOTOĞRAFLI)

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