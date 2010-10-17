-BURSASPOR'DA MANCHESTER UNİTED MAÇI HAZIRLIKLARI BURSA (A.A) - 17.10.2010 - Bursaspor, Şampiyonlar Ligi (C) Grubu'nda, çarşamba günü deplasmanda yapacağı Manchester United maçı hazırlıklarına başladı. Kardemir Karabükspor ile kendi sahasında berabere kalan Bursaspor, hafta içinde yapacağı Şampiyonlar Ligi maçına odaklandı. Bugün Özlüce Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla Manchester United maçı hazırlıklarına başlayan Bursaspor'da, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, futbolcularıyla kısa süren bir toplantı yaptı. Basına açık olan antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, koşu yaptı. Kondisyon ağırlıklı devam eden antrenmanda Sağlam'ın özellikle kalecilerle ilgilenmesi dikkati çekti. Futbolcuların karşılıklı pas çalışmasıyla süren antrenmanın basına kapalı bölümünde, taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı öğrenildi.