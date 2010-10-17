T24 LogoT24 Logo
Spor

BURSASPOR'DA MANCHESTER UNİTED MAÇI HAZIRLIKLARI BURSA (A.A)

17 Ekim 2010 16:11

-BURSASPOR'DA MANCHESTER UNİTED MAÇI HAZIRLIKLARI BURSA (A.A) - 17.10.2010 - Bursaspor, Şampiyonlar Ligi (C) Grubu'nda, çarşamba günü deplasmanda yapacağı Manchester United maçı hazırlıklarına başladı. Kardemir Karabükspor ile kendi sahasında berabere kalan Bursaspor, hafta içinde yapacağı Şampiyonlar Ligi maçına odaklandı. Bugün Özlüce Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla Manchester United maçı hazırlıklarına başlayan Bursaspor'da, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, futbolcularıyla kısa süren bir toplantı yaptı. Basına açık olan antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, koşu yaptı. Kondisyon ağırlıklı devam eden antrenmanda Sağlam'ın özellikle kalecilerle ilgilenmesi dikkati çekti. Futbolcuların karşılıklı pas çalışmasıyla süren antrenmanın basına kapalı bölümünde, taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24