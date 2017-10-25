Bursaspor'da kupa mesaisi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR, Ziraat Türkiye Kupası\'nda yarın 4\'üncü tur maçında 3\'üncü Lig ekibi Yeni Altındağ Belediyespor ile karşılaşacak. Yeşil beyazlı ekibin pilot takımı Yeşil Bursa ise yarın evinde Kayserispor\'u konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası\'nda Bursaspor, yarın 4\'üncü tur karşılaşmasında Yeni Altındağ Belediyespor ile kozlarını deplasmanda paylaşacak. Ankara\'daki Cebeci İnönü Stadı\'nda oynanacak olan bu mücadele saat 13.00\'de başlayacak. Karşılaşmayı Çanakkale Bölgesi Süper Lig Hakemi Ali Şansalan yönetecek. Şansalan\'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın 4\'üncü hakemi ise İlker Yasin Avcı.

LE GUEN ROTASYONA GİDECEK

Bursaspor\'un Yeni Altındağ Belediyespor karşısındaki mücadelesinde Teknik Direktör Paul Le Guen ilk 11\'de rotasyona gidecek. Süper Lig\'de pek forma şansı bulamayan Merter Yüce, Yusuf Erdoğan ve Deniz Yılmaz\'ın yarınki maça ilk 11\'de çıkacağı öğrenildi. Aynı zamanda kalede ise Muhammed Şengezer\'i görevlendirecek olan Le Guen\'in muhtemel ilk 11\'ini şu şekilde oluşturması bekleniyor; Muhammed Şengezer, İsmail Konuk, Titi, Paschal Okoli, Ertuğrul Ersoy, Cristobal Jorquera, Furkan Soyalp, Merter Yüce, Cristobal Jorquera, Yusuf Erdoğan, Deniz Yılmaz.

Bursaspor\'da bu maç öncesinde sakatlıkları bulunan Serdar Kurtuluş, Onur Atasayar ve Sercan Yıldırım\'ın yanı sıra, sakatlıktan yeni çıkan Emmanuel Badu\'nun forma giyemeyecek.

İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Yeşil beyazlı ekip bir önceki turda Bursa\'da ağırladığı Tarsus İdman Yurdu\'nu Deniz Yılmaz (2), Cristobal Jorquera ve Sinan Bakış\'ın golleriyle 4-0 mağlup etmişti. Yeni Altındağ Belediyespor ise kupaya 1\'inci turdan itibaren katılırken sırasıyla evinde 1074 Çankırı\'yı 3-2, Bartınspor\'u 1-0 ve deplasmanda son olarak Hacettepe\'yi 2-1 yenmişti. İki ekip yarınki mücadele ile birlikte tarihlerinde ilk kez karşılaşacak.

PİLOT TAKIM DA KAYSERİSPOR KARŞISINDA

Ziraat Türkiye Kupası\'nda bir önceki turda Karşıyaka\'yı evinde güzel bir oyun sonrasında 3-1\'lik skorla mağlup ederek kupanın dışına iten Bursaspor\'un pilot takımı Yeşil Bursa da yarın Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Minareli Çavuş Spor Tesisleri\'nde oynanacak olan bu mücadele saat 14.30\'da başlayacak. Karşılaşmayı ise İstanbul bölgesi hakemlerinden Süleyman Abay yönetecek. 3\'üncü Lig\'de oynadığı son 4 maçında galibiyete hasret kalan ancak kupada önce Karacabey Birlikspor\'u sonrasında ise Karşıyaka\'yı eleyen yeşil beyazlılar, bugün ise güçlü rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Konuk sarı kırmızılı ekip ise, bir önceki turda deplasmanda Van Büyükşehir Belediyespor\'u 1-0\'lık skorla mağlup etmişti.

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