Bursaspor'da kriz sürüyor

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPORLU futbocular, dünden sonra bugün de antrenmana çıkmayarak kondisyon salonunda çalıştı.

Spor Toto Süper Lig\'in 32\'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor\'da kriz devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, dün sabah saatlerinde yapılması planlanan antrenmana alacakları gerekçesiyle katılmazken, bugün de protestolarına devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, antrenmana çıkmazken dün olduğu gibi bugün de kondisyon salonunda bir çalışma gerçekleştirdi. Tteknik direktör Mustafa Er\'in bugün yapılması planan haftalık basın toplantısı da gerçekleşmedi.

Bursaspor yönetiminin ise oyuncuların ödemelerini gerçekleştirmek için yoğun çaba harcadığı öğrenilirken, yeşil beyazlı camiada futbolculara hem destek hem de eleştiri geldi.